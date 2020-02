Suspeito de assaltar comércio é preso pela PMDF

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio de militares do 26º Batalhão, receberam informações sobre um roubo que ocorreu na tarde desse sábado (22), numa loja de cosméticos na QR 202 de Santa Maria.

Chegando ao local, os policiais conversaram com as vítimas e disseram que o autor do crime seria um homem e que ele estaria armado. O indivíduo teria levado, além dos celulares das vítimas, R$ 80 que estavam no caixa da loja.

Os policiais tiveram acesso às características físicas do suspeito através de imagens do circuito de segurança da loja. Foi feito um patrulhamento na região e, por volta de 21h30, o suspeito foi encontrado em frente à uma distribuidora de bebidas localizada no DVO. Com ele os policiais encontraram 50 reais proveniente do roubo e um aparelho celular.

O homem assumiu a autoria do crime e disse que os aparelhos celulares roubados e a arma de fogo estariam com um comparsa. Ele foi levado para a 20ª Delegacia de Polícia (DP) e foi autuado por roubo em estabelecimentos comerciais.