Suspeito ateia fogo em homem no centro de Taguatinga

PUBLICIDADE

Um homem em situação de rua foi encontrado na manhã desta sexta-feira (23) com 35% do corpo queimado. Reginaldo dos Santos Nunes, 42 anos, foi atacado com líquido inflamável enquanto dormia embaixo do prédio da Caixa Econômica Federal, entre as vias C3 e a C5 do centro de Taguatinga.

A vítima disse que acordou com as roupas pegando fogo e se jogou em poças d’água contidas no asfalto para conter o fogo. Em seguida, o Corpo de Bombeiros (CBMDF) chegou e socorreu Reginaldo.

O homem sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau. O fogo atingiu tórax, braços e rosto de Reginaldo. Os bombeiros o levaram ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), referência em atendimentos referentes à queimaduras na capital.

Em seguida, a Polícia Civil (PCDF) foi acionada e constatou que trata-se de uma tentativa de homicídio. Agentes trabalham para identificar o suspeito. Um homem que usava calça preta e jaqueta amarela aparece em imagens de câmeras de segurança. Ele carregava uma bolsa preta no ombro e uma garrafa na mão direita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por estar dormindo, Reginaldo não conseguiu ver quem o atacou com o líquido inflamável. A 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).