Sobe para 5.709 casos ativos de covid-19 no Distrito Federal

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 859 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 224.517 pessoas já foram infectados na capital e, nesta segunda-feira (23), 5.709 casos estão ativos.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (26.045), Plano Piloto (18.653) e Taguatinga (18.507). Já em relação às vítimas fatais, as cidades com mais óbitos são Ceilândia (663), Taguatinga (404) e Samambaia (306). Nas últimas 24 horas foram registrados 389 recuperados e 16 óbitos, sendo que, deste total, um faleceu nas últimas 24 horas

Do total de 224 mil casos, 3.882 (1,7%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 214.926 (95,7%) estão recuperados. Do total de óbitos, 3.566 eram moradores do DF e 316 de outros estados.

Com relação ao local de residência dos casos, 196.863 (87,7%) residem no DF e 18.342 (8,2%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.

Média móvel

A média de casos por data do início dos sintomas apresentou uma tendência de crescimento acentuado desde o início da pandemia até primeira quinzena de junho, com oscilação decrescente na segunda quinzena. Em julho observa a retomada do crescimento de casos e um padrão de oscilação que se manteve entre a segunda quinzena de julho e a primeira de agosto. Devido as ações de investigação epidemiológica a tendência de queda observada a partir da segunda quinzena de agosto pode sofrer alterações.

Em relação aos óbitos a média móvel mostra uma tendência crescente desde o início da pandemia até a primeira quinzena de agosto, com posterior tendência decrescente. Cabe destacar que a acentuada redução dos últimos 15 dias pode ser explicada pelos óbitos que ainda estão em investigação.

Cirurgias eletivas

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESDF) manteve a prorrogação da suspensão temporária dos procedimentos cirúrgicos eletivos, com exceção de procedimentos oncológicos, cardiovasculares, oftalmológicos, urológicos (que utilizem bloqueios locorregionais), ginecológicos (que utilizem de bloqueios locorregionais), gerais (que utilizem de bloqueios locorregionais), vasculares (que utilizem de bloqueios locorregionais), transplantes e

judicializados, ainda que eletivos, até 1º de dezembro de 2020.

A medida, assinada pelo Secretário Adjunto de Assistência à Saúde, Petrus Leonardo Barron Sanchez, e pelo Secretário de Estado de Saúde do DF, Osnei Okumoto, visa evitar prejuízos no atendimento de pacientes graves, suspeitos ou confirmados com covid-19 que necessitem de intubação para ventilação mecânica.