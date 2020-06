Setur-DF lança Live Tour para celebrar o Dia do Turista

PUBLICIDADE

Neste sábado (13), é comemorado o Dia do Turista e, em tempos de isolamento, ideias inovadoras têm sido a solução. Atenta ao cenário, a Secretaria de Turismo do DF vem desenvolvendo novos produtos, propondo ações rápidas e práticas para reinventar-se e adaptar-se ao “novo normal”. Em homenagem à data especial, a Setur irá lançar a Live Tour Brasília – que vai permitir aos brasilienses e turistas se encantarem ainda mais pela capital do país. A primeira visita guiada seguirá pela Rota da Paz, para conhecer a Catedral Metropolitana de Brasília, um audacioso projeto de Oscar Niemeyer, marco da arquitetura moderna.

As atrações virtuais ainda não são capazes de substituir a sensação de uma viagem presencial, mas podem ser uma ótima alternativa para conhecer novas culturas, enquanto os passeios físicos não estão liberados, ainda mais se tiverem algum tipo de interação real. Pensando nisso, surgiu a ideia da Live Tour Brasília, uma websérie na qual guias locais e personalidades relevantes para o segmento vão apresentar de forma digital a nossa cidade, mas com diversão, informação, dicas, entretenimento e interação. A transmissão ocorrerá sempre aos sábados, às 10h, pelo Instagram oficial da Setur-DF.

Com uma abordagem que favorece e proporciona o envolvimento de todos os setores produtivos do turismo, a Live Tour apresentará roteiros temáticos da capital de forma inédita, incluindo os produtos associados como o artesanato e o design, que também movimentam a cadeia turística. Todo final de semana, as pessoas poderão acompanhar, em tempo real, um guia de turismo durante um passeio por um dos atrativos turísticos que fazem parte das seguintes rotas: Rota Cívica, Rota Arquitetônica, Rota Cultural, Rota Náutica, Rota do Cerrado, Rota da Paz e Rota Fora dos Eixos.

Para a Secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, além de ser uma vitrine para os guias de turismo mostrarem seu trabalho, as experiências dos visitantes neste momento poderão influenciar positivamente o processo de escolha de destinos e atrativos no futuro. “Essa é uma forma inovadora, simples e acessível de conhecer a nossa cidade com guias especializados. Durante o passeio, as pessoas vão poder tirar dúvidas e aprender um pouco mais sobre os pontos turísticos em tempo real. Isso vai despertar ainda mais a curiosidade dos visitantes em conhecer de perto os pontos mais atrativos, depois que a situação voltar ao normal”, destacou Vanessa Mendonça.

João Firmino, pároco da Catedral, ressalta a importância da realização da Live Tour no momento em que vivemos e no ano em que Brasília completou 60 anos e a Catedral está no jubileu de ouro – celebrando 50 anos. “Estamos com a Secretaria de Turismo nesse trabalho de visitação ao nosso monumento. Nos apoie e nos ajude para conhecer cada vez mais a nossa igreja”, concluiu.

Primeira parada: Catedral Metropolitana de Brasília

A Catedral Metropolitana de Brasília é um audacioso projeto de Oscar Niemeyer. Seu desenho simboliza mãos em prece voltadas para o céu. O edifício de formato singular foi inaugurado em 1970. Seus 16 pilares de concreto têm o formato de bumerangues, um marco na arquitetura moderna. Seus vitrais, assinados pela artista plástica Marianne Peretti, dão um tom celestial à Catedral, que também exibe 3 grandes anjos de metal que parecem flutuar pelo céu da nave.

Na entrada da Catedral há 4 grandes esculturas conhecidas como Os Quatro Evangelistas. As esculturas e os anjos da Catedral são assinados pelos renomados artistas plásticos Alfredo Ceschiatti e Dante Croce.

Confira:

Todo sábado, às 10h, no @seturdf

