PUBLICIDADE

Alguns setores de Gama, Riacho Fundo II e Planaltina ficarão sem energia nesta segunda-feira (31). Isso porque a Companhia Energética de Brasília (CEB) fará reparos de melhoria na rede elétrica.

Em Planaltina, das 8h10 às 14h, o Condomínio Nova Esperança ficará sem energia nos conjuntos B e C, para substituição de transformador.

No Gama, o serviço será de manutenção preventiva com poda de árvores. A suspensão do fornecimento de energia vai das 8h40 às 16h e afetará o Núcleo Rural Casa Grande (chácaras 2MB-12, 2MB-15 e 1MD-15).

Já no Riacho Fundo II, os serviços de melhoria na rede de energia elétrica afetarão a QN 5-A, Conjunto 3. O local ficará sem energia das 8h40 às 16h30.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A CEB promete avisar os moradores sobre o desligamento enviando carta para as residências, além de postar informes nos meios de comunicação oficial. Caso não tenha sido avisado ou tenha registrado outro problema, o telefone 116 está à disposição.

Com informações da Agência Brasília