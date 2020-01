Setor O e M Norte ganham linhas semiexpressas para o Plano Piloto

PUBLICIDADE 

A partir desta quinta-feira (30), seis linhas de ônibus do Setor O e uma linha do M Norte passaram a ser semiexpressas.

As linhas que passarão a andar no corredor central da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), não permitindo embarque e desembarque na via, são:

0.338 (Expansão Setor O / P Norte / QNJ-QNL/ L2 Sul e Norte / UnB)

0.348 (Setor O / Ceilândia Norte e Sul / L2 Sul e Norte / UnB)

348.1 (Expansão Setor O/ via Leste /L2 Sul e Norte / UnB)

313.2 (Setor O [Via /O2] / SIG / W3 Sul)

335.1 (Expansão Setor O / P Norte / Guariroba / W3 Sul)

374.1 (Condomínio Privê / Setor O [via Leste] / W3 Norte)

323.2 (M Norte / QNL / SIG / W3 Sul)

A medida deve dar rapidez às viagens, beneficiando moradores e frequentadores de Ceilândia e Taguatinga e estudantes e funcionários da Universidade de Brasília (UnB) e de instituições da Asa Sul.