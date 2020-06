Setor imobiliário de Brasília vem atraindo pessoas de todas as regiões do Brasil

PUBLICIDADE

A economia da capital federal

A cidade de Brasília, conhecida como a capital do Brasil e a sede do governo federal, fica situada no Centro-Oeste do país. Denominado como a “Capital Mundial das Águas”, o município pôde ser construído no século XX e, desde então, representa um dos protagonistas em território nacional no que se refere à qualidade de vida.

Detentora de uma população de 2.974.703 habitantes, Brasília possui a terceira maior população do Brasil dentre as cidades e, em relação ao volume populacional urbano, alcança a quinta colocação, fruto de um desenvolvimento que, ao longo dos anos, intensificou-se de forma descomunal, demonstrando distinção em relação às demais capitais nacionais, cujas fundações ocorreram centenas de anos atrás e, mesmo assim, as infraestruturas não gozam de tanto prestígio como a capital federal.

Responsável por abrigar a sede dos três poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário), o município compreende o maior PIB per capita (Renda por pessoa) do país quando limitamos a análise às capitais nacionais, correspondendo a R$79,099,77 por habitante e, deste modo, evidenciando um grande benefício de se residir em Brasília.

Já o PIB (Produto Interno Bruto) que contempla toda a cidade indica o montante de R$ 235.497.106,59 mil, favorecendo as ambições do cidadão brasiliense que, deparando-se com um panorama econômico saudável e que tende a se consolidar ainda mais no país, possibilita a realização de investimentos em áreas diversas.

Esse registro vultoso, por sua vez, pode ser atribuído à inúmeras frentes. Isto porque, assim como boa parte das grandes cidades brasileiras, a economia de Brasília é extremamente versátil, encarregando aos três setores produtivos (primário, secundário e terciários) a função de capitalizarem em prol das iniciativas públicas e privadas. No entanto, como não deve ser surpresa, o setor terciário se sobressai em relação aos demais, uma vez que tratamos de uma cidade amplamente desenvolvida e urbanizada.

Fundamentando seus principais ganhos no setor através da construção civil e varejo, essa perspectiva ilustra de maneira bem abrangente o caráter do município perante seus habitantes e vizinhos. Afinal, a capital federal representa uma localidade singular para se residir. Por isso, as buscas por imóveis em Brasília se fazem tão presentes.

A empregabilidade de Brasília

O consumidor moderno, cuja priorização pela qualidade de vida e estabilidade profissional foi detectada, não tem hesitado e, com isso, as ofertas imobiliárias de alguns municípios têm sido beneficiadas. E a capital do país se enquadra nesse aspecto. Potencializando esse desejo do brasileiro por meio de uma grande oferta de emprego que, por exemplo, gerou 19 mil postos de trabalho com carteira assinada somente em maio do ano passado, o fluxo de pessoas à Brasília se acentuou. Isto porque, além das grandes possibilidades de ser inserido no mercado de trabalho, as pessoas têm almejado residir numa área com condições adequadas para instalação e desenvolvimento pessoal.

O mercado imobiliário do município alavancado pela sua qualidade de vida

E, reforçando essa premissa, o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do município é inquestionável. Gozando do indicador de 0,824, considerado muito alto, as casas à venda em Brasília impactaram habitantes das mais variadas extensões do país. Tendo em vista que as construtoras agem conforme a propensão do consumidor, o ano de 2019 serviu de válvula de escape para que, em 2020, as aquisições de imóveis fossem realizadas de maneira contínua.

Deste modo, a perspectiva de expansão da oferta consolidou-se, uma vez que 3.389 unidades foram lançadas no ano anterior, com o objetivo de serem adquiridas neste ano. Mesmo que a pandemia tenha se manifestado e, com ela, a economia brasileira recuou, o desejo desenfreado do cidadão que, hoje em dia, preza por bem-estar, qualidade de vida, desenvolvimento urbano e infraestrutura, tem favorecido a busca por apartamentos em Brasília, contribuindo para o aquecimento do setor.

Fato é que, pelo que o mercado tem demonstrado até então, a perspectiva de 3% de crescimento no ramo imobiliário para 2020 deve se confirmar, também como reflexo da facilidade na liberação de crédito e redução da taxa de juros.

