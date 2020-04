Servidor do GDF oferece R$ 100 a quem jogar água em repórter da Globo

PUBLICIDADE 

Um servidor da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus) usou as redes sociais para compartilhar mensagem de ataque a jornalistas. Em sua conta no Facebook, o agente socioeducativo Marcos Aurélio Neves do Rego Sales ofereceu R$ 100 para quem jogar água em um repórter da Rede Globo ao vivo.

Marcos Sales tem salário líquido de R$ 6.178,73 (R$ 7.873,32 bruto), de acordo com o Portal da Transparência. Em seu facebook, o servidor escancara apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). “Não votei no Jair Bolsonaro para ele ensinar como usar máscara, mas para derrubar os mascarados”, diz uma das postagens.

A reportagem tentou contato com o servidor, mas não obteve resposta até a última atualização do texto. O espaço está aberto.

A Sejus afirmou que abriu processo na corregedoria da pasta. A secretaria vai apurar se o agente descumpriu o Estatuto do Servidor Público do Distrito Federal (Lei Complementar nº840/2011). O processo pode gerar desde uma advertência até a demissão do servidor.