Serviços de limpeza pública são realizados em Sobradinho

O GDF Presente tem alcançado as áreas urbana e rural de Sobradinho com trabalhos e melhorias. Na Rota do Cavalo, quatro quilômetros de estrada rural passaram por manutenção. As equipes do Polo Norte e da administração regional executaram serviços de patrolamento e construção de drenagem pluvial na via. Com auxílio de tratores foram feitos recuos para que a água da chuva seja desviada para fora da estrada. As ações tiveram o objetivo de manter a conservação e qualidade da via, já que na região moram cerca de mil famílias que trafegam na região diariamente.

Vera Fernandes, 60 anos, é presidente da Associação da Rota do Cavalo, uma entidade que representa os empreendedores da região. Ela ressalta que a Rota é uma área turística e, como meio de estimular a visitação das pessoas, é preciso contar com o apoio dos serviços do governo na conservação dos acessos ao local. “Aqui temos várias possibilidades de turismo: o gastronômico, hotéis fazenda, ciclismo e algumas modalidades equestres. Para fortalecer tudo isso, felizmente estamos contando como o apoio da administração, que é nossa parceira”, comemora.

Já na área urbana, as equipes do GDF Presente recolheram entulho nas áreas verdes entre os conjuntos das quadras 4,6 e 8. No total, foram mais de 60 viagens de caminhões para retirar o lixo. O diretor de Obras da administração, André Melo, explicou que a maior parte dos resíduos recolhidos foi de lixo verde. “Como choveu bastante nos últimos dias, muitos galhos de árvores caíram”, comentou o diretor. Além desses endereços, o Serviço de Limpeza Urbana limpou as quadras, 3 e 5, 11 e 12, que ficaram sob responsabilidade da administração regional.

Na avaliação do administrador de Sobradinho, Eufrásio Pereira, o reforço do programa vem sendo a salvaguarda da pasta. “Reforça, agiliza e encurta o tempo de limpeza e das ações. Algumas demandas são resolvidas em apenas um dia. Se fosse somente administração trabalhando, levaria vários dias”, exemplificou o titular da administração.

O diretor de Obras da administração acrescentou ainda que quando o polo do GDF Presente está na cidade há um aumento significativo de maquinário. “São pelo menos quatro caminhões do polo, mais quatro e caminhões da Valor Ambiental, sem contar os que são nossos. Faz muita diferença, conseguimos trabalhar mais”, afirmou André.

Paradas de ônibus

Os 40 abrigos de ônibus da cidade passaram por sanitização e limpeza. Todas as paradas localizadas dentro de Sobradinho foram limpas. A administração informou ainda que só faltam ser limpas as paradas da área rural, nova colina e do setor de expansão, mas que esta limpeza será realizada ainda nesta semana. Na ação, os servidores do SLU utilizaram dois caminhões pipas com água, sabão e água sanitária.

As informações são da Agência Brasília