Serviço de instalação de barreiras entre as pistas chega a 50% na DF-001

O serviço de alargamento de 8,3 km na Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-095 (Estrutural) e a BR-080 chegou na metade da segunda fase da obra. Esta etapa compreende a instalação de barreiras de concreto do tipo New Jersey em toda a extensão do trecho para separar as pistas e evitar colisões frontais.

O serviço de instalação dessas barreiras, bem como o microrrevestimento asfáltico já chegou à metade do trecho, na altura do Assentamento 26 de Setembro. Nesta fase, também será executada a implantação de 4,2 km de ciclovia compartilhada, com calçada para o uso de pedestres, a construção de seis passagens de fauna e a sinalização horizontal (pintura de faixas de rolamento) e vertical (instalação de placas).

Esta etapa teve início em outubro deste ano por meio de licitação, com valor de contrato orçado em aproximadamente R$4,4 milhões. O serviço tem gerado 70 empregos, direta e indiretamente. A previsão é que a obra esteja concluída no próximo trimestre de 2021.

O comerciante Adriano Santos, de 27 anos, morador do Assentamento 26 de Setembro, que fica às margens do trecho em obras, não esconde a empolgação com o avanço dos trabalhos e com a construção de passagens de fauna.

“Essa é uma obra que dá gosto de ver sendo concluída. Além da segurança para os motoristas que passam por aqui, a construção dessas passagens para os animais é muito legal, porque não é raro vermos saguis atropelados na pista. Vai melhorar nossa segurança e a deles também” disse.

A primeira etapa

A primeira etapa da obra foi iniciada no segundo semestre de 2019 e executada por administração direta do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF), com a mão de obra dos próprios servidores da autarquia e recursos próprios, com orçamento de aproximadamente R$6 milhões.

O serviço realizado pela autarquia compreendeu a execução de mais uma faixa de rolamento em cada sentido da via ao longo deste trecho, aumentando a capacidade de fluxo de veículos para duas faixas de cada lado. A sinalização por ali também já foi concluída.

O diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur Júnior destacou a importância dessa obra na segurança dos quase 30 mil motoristas que passam pela região diariamente. “Esse é um trecho muito perigoso, um trecho onde os acidentes são comuns. Essa é uma obra importante, com certeza vai salvar vidas”, afirmou.

