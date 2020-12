Semob faz visita técnica no BRT do Gama

PUBLICIDADE

O secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, fez nova vistoria nas linhas de ônibus, nesta quinta-feira (17). Junto com uma equipe técnica da Semob, o secretário esteve na cidade do Gama para averiguar as condições dos veículos, avaliar a pontualidade e as demandas para o transporte de passageiros na região.

Desde 7 de dezembro, as linhas passam por ajustes para adequar a oferta de ônibus e a demanda de passageiros. As alterações consistem em aumentar o número de viagens nas linhas mais procuradas. Já foram realizados novos ajustes na região do Gama, Ceilândia, Samambaia Norte e Sul, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Arapoangas, Sobradinho, Paranoá, Itapoã, São Sebastião, entre outras.

A Semob também alterou a tecnologia dos ônibus de algumas linhas, com a implantação de ônibus articulados nos horários de pico, para que haja aumento no número de assentos.

Ajustes e campanhas

Com o monitoramento do sistema, foi possível remanejar a disponibilidade de veículos com baixa demanda, para reforço nos horários de pico. Segundo o planejamento da Semob, a procura por ônibus do transporte coletivo, no período de adequação das linhas, está abaixo dos 55% da quantidade que era transportada antes da pandemia da Covid-19.

Desde março, com o início da pandemia, a Semob fez campanhas para ressaltar a importância do uso de máscaras nas viagens, que se tornaram itens obrigatórios. A secretaria também determinou que todos os veículos fossem higienizados com Hipoclorito de Sódio antes de todas as viagens.

As informações são da Agência Brasília