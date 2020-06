Semob determina acesso gratuito de profissionais de saúde ao transporte coletivo

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) determinou que os profissioanis de saúde de DF têm acesso gratuito nos ônibus e metrô. O acordo vale durante a vigência do estado de calamidade decretado por conta do coronavírus. A regra foi publicada no Diário Oficial do DF, nessa quinta-feira (4).

Basta o profissional apresentar seu crachá que o acesso será liberado.

Desde o dia 18 de maio, com o início da reabertura gradual do comércio, as empresas de ônibus estão utilizando toda a frota para cumprir a tabela normal de viagens.

Como as atividades escolares continuam suspensas, a Semob determinou que os ônibus que atendem setores onde o público é formado prioritariamente por estudantes fossem remanejados, nos horários de pico pela manhã e à tarde, para reforçar as linhas mais demandadas, como aquelas que ligam o Plano Piloto às demais regiões do DF.

Com informações da Agência Brasília

