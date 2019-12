Seminário reforça compromisso do IGESDF com transparência e integridade

PUBLICIDADE 

Mais de 100 gestores participaram do I Seminário de Transparência e Integridade l, promovido pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), nesta sexta-feira (20), no auditório do Hospital de Base. O evento contou com a participação do diretor-presidente do IGESDF, Francisco Araújo, do secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, representantes do Ministério Público do DF e Territórios, da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Geral do DF e da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional do Distrito Federal.

Francisco Araújo ressaltou que “esse seminário é um dos momentos mais importantes de 2019, porque passam por aqui recursos da ordem de R$1 bilhão para executar ações assistenciais durante todo o ano. Por isso mesmo, temos o dever de fazer tudo da melhor maneira possível e cuidar muito bem de cada centavo que vem dos cofres públicos”.

O presidente lembrou que umas das primeiras ações realizadas, neste ano, em consonância com o bom uso dos recursos públicos, foi divulgar no site do IGESDF todos os pagamentos para prestar contas do que está sendo feito. “Todos os nossos gastos estão disponíveis no nosso site desde janeiro. A Secretaria de Saúde repassa os recursos, nós prestamos contas”, concluiu.

“Esse seminário tem objetivo de disseminar a cultura de transparência e integridade. Esse é um caminho muito importante que estamos vivendo agora”, disse o secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, que recebeu um certificado de homenagem pelo comprometimento com a transparência, integridade e honestidade. O diretor-presidente do IGESDF, bem como outros gestores também foram agraciados.

O evento, cujo público-alvo são diretores, superintendentes, gerentes e líderes do IGESDF, tem por objetivo disseminar a cultura de transparência e integridade no âmbito institucional.

Ao todo, serão cinco palestras, ministradas por palestrantes que incluem representantes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Advocacia-Geral da União, Procuradoria-Geral do Distrito Federal e advogados, além do Presidente da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal – OAB/DF.

Os temas abordados incluem: compliance no terceiro setor; governança, transparência e sustentabilidade; compliance e integridade, entre outros. Na oportunidade, a Assessoria de Compliance do IGESDF destacará o balanço das ações de 2019 e perspectivas para 2020.

A esse respeito, é importante salientar que o IGESDF, em obediência aos normativos que o regem, possui forte compromisso com atitudes éticas e transparentes, adotando uma postura alinhada com a identidade corporativa e composta por medidas, controles e boas práticas de governança.

Neste particular, merece destaque a aba Transparência do site do IGESDF, disponível em seu endereço eletrônico, em que são divulgados: relatórios quadrimestrais de avaliação do contrato de gestão; extratos de contratos, pagamentos realizados aos fornecedores e os salários recebidos pelos colaboradores, entre outros.

Trata-se de um conjunto de ações que corroboram e reforçam a implantação de uma gestão ética no IGESDF, que propicia:

a) O gerenciamento dos riscos e suas implicações nas atividades;

b) o cumprimento da legislação;

c) a transparência;

d) maior qualidade e segurança nas áreas assistenciais;

e) a prevenção, detecção e remediação dos conflitos de interesses;

f) eficiência e eficácia das operações.