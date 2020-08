Segurança inicia série de operações integradas pelo DF

PUBLICIDADE

Com foco na redução de crimes violentos contra a vida, a Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) realiza, a partir deste final semana, a Operação 5º mandamento. Sob a coordenação da pasta, a operação integrada reúne as forças de segurança – polícias Civil (PCDF) e Militar (PMDF), Departamento de Trânsito (Detran/DF) e Corpo de Bombeiros (CBMDF) – e outros órgãos, como DF Legal e Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF).

“A 5º Mandamento faz parte de uma série de ações estratégicas da SSP/DF para manter o índice de redução de crimes conquistados no primeiro semestre deste ano. Para isso, planejamos ações cirúrgicas, definidas com base em levantamento das Subsecretarias de Inteligência (SI) e de Gestão da Informação (SGI), que mapearam locais, dias e horários e locais de maior incidência de cada crime. A coordenação é feita pela Subsecretaria de Operações Integradas (SOPI)”, explicou o secretário de Segurança Pública, delegado Anderson Torres.

A operação será realizada aos finais de semana, afirma o secretário. “Faremos operações todos os finais de semana, intercalando entre a 5º mandamento e a Vita Salutem, que já vinha sendo realizada no mesmo formato, de forma integrada, mas com foco em crimes cometidos nas imediações de estabelecimentos comerciais. As duas ações são complementares e têm caráter permanente”.

Na sexta-feira (31), a operação ocorreu em Samambaia e Ceilândia. No decorrer do final de semana, será realizada em outras regiões administrativas. Cerca de 150 representantes dos órgãos atuantes participaram do primeiro dia da operação.

O secretário-executivo de Segurança Pública, o delegado Júlio Ferreira, acompanhou o primeiro dia da operação. “O foco dessa operação específica será a prevenção e repressão de crimes como o tráfico de drogas e o porte ilegal de arma, que estão diretamente relacionados com os crimes violentos contra a vida. De forma integrada, as forças de segurança e demais órgãos realizaram abordagens em pessoas, veículos e comércios e isso causa um impacto positivo na sensação de segurança da comunidade”.

A PMDF realizou cerca de 230 abordagens pessoais nas duas regiões. Quinze estabelecimentos foram vistoriados pelo DF Legal. Dois deles foram notificados por irregularidade na licença de funcionamento.

A PCDF fez verificação de mandados em aberto. Um foragido foi identificado. Uma pessoa foi autuada por uso e porte de substância entorpecente. A Divisão de Operações Especiais (DOE), da PCDF, deu apoio em toda operação realizada em Samambaia.

O Detran e o DER/DF, com apoio de policiais militares, montaram pontos de bloqueios nas duas regiões. Com isso, 77 veículos foram abordados, quinze foram removidos ao depósito e oito motociclistas foram autuados com escapamento das motos alterados. Nove pessoas sem carteira de motorista e uma com o documento vencido foram identificadas. Seis pessoas se recusaram a realizar o teste de bafômetro. O 5º mandamento faz referência ao mandamento bíblico: não matarás.

As informações são da Agência Brasil