Seduh: secretário Mateus Oliveira testa positivo para coronavírus

Na tarde desta quinta-feira (6) Mateus Oliveira, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (Seduh), testou positivo para o novo coronavírus.

Segundo foi informado ao Jornal de Brasília, o responsável pela pasta está bem. Oliveira está isolado e já foi devidamente medicado.

Covid-19 no DF

No início da tarde desta quinta-feira (6), o Distrito Federal (DF) chegou a 116.425 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Segundo dados disponibilizados pelo Portal Covid-19 do Governo do Distrito Federal (GDF), foram registrados, nas últimas 18 horas, 457 novos casos.

As localidades com mais casos são Ceilândia e Plano Piloto, com 13.800 e 9.349, respectivamente. Dentre o total de casos, 99.416 estão recuperados, o equivalente a 85,4%. No mesmo período de 18 horas, 2.088 casos recuperados foram registrados.

