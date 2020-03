Secretário não concorda com transferência de paciente do Daher para o Hran: “Não vamos aceitar”

PUBLICIDADE 

Após a paciente infectada com o novo coronavírus que estava internada no hospital Daher ser transferida para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, se mostrou totalmente contra a ação. Para Gabbardo, é “inadmissível” que uma unidade particular receba um paciente e depois remaneje para a rede pública.

“Não aceitaremos e não vamos concordar que isso possa ser feito. Não vamos aceitar”, declarou Gabbardo, em entrevista coletiva concedida na segunda-feira (9).

“O plano de saúde e o hospital que acompanharam o paciente estão preparados para atendê-lo na UTI. Não tem por que deixar de atender quem necessita por um caso de coronavírus.”

Na sexta-feira (6), o Jornal de Brasília teve acesso ao documento que mostrava a transferência da paciente infectada. A mulher de 52 anos é o primeiro caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus no Distrito Federal.

A vítima esteve recentemente no Reino Unido e na Suíça e começou a apresentar os sintomas no dia 26 de fevereiro. Deu entrada no pronto-socorro do Hospital Daher, no Lago Sul, na última quarta-feira (4) com febre, tosse e secreções. Foi transferida para o Hran na última sexta-feira (6).

Atualmente, a paciente segue internada em estado grave e respirando com ajuda de aparelhos, mas apresentou melhora discreta no domingo (8). Segundo a Secretaria de Saúde-DF, a infecção por Covid-19 foi agravada por uma doença crônica preexistente, ainda não detalhada.

GDF quer isolar marido

A Procuradoria-Geral do DF (PGDF) acionou a Justiça para que o marido da paciente infectada com o novo coronavírus seja posto em quarentena. Além disso, o órgão pede que André Luís Souza Costa da Silva, 45 anos, faça exames para detectar se o homem também não estaria infectado.

O pedido sugere que, caso André Luís desobedeça a ordem de isolamento, seja aplicada uma multa de R$ 20 mil. O homem é tratado como um caso suspeito de infecção pelo Covid-19 porque estava com a mulher nas viagens ao Reino Unido e à Suíça.

Desde que a companheira de André Luís foi internada, o homem a acompanha no Hran por conta de uma doença grave que a mulher tem. Profissionais que atuam na unidade temem contaminação, uma vez que André é considerado suspeito.