Contraprova confirma: Brasília tem o primeiro caso de Coronavírus

PUBLICIDADE 

Como havia antecipado o Jornal de Brasília, O Distrito Federal tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. De acordo com o site do Ministério da Saúde, a paciente de 52 anos internada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) teve o resultado da contraprova de coronavírus confirmado.

O resultado foi divulgado neste sábado (07/03) pelo Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo.

Conforme o último boletim médico divulgado, indicava para um quadro grave. A paciente segue internada em isolamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hran.

Segundo a nota divulgada, a paciente apresenta síndrome respiratória aguda severa, em função de doença crônica adquirida antes mesmo de ter sido internada. No momento, a vítima necessita de suporte ventilatório para respirar. Ministério da Saúde e o Hran não informaram qual seria o mal.

A mulher esteve recentemente no Reino Unido e na Suíça e começou a apresentar os sintomas em 26 de fevereiro. Deu entrada no pronto-socorro do Hospital Daher, no Lago Sul, na quarta-feira (4) com febre, tosse e secreções. Foi transferida para o Hran na última sexta-feira (6), unidade referência para casos da doença no DF.