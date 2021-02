Secretário espera iniciar vacinação de idosos de 75 anos na próxima terça (9)

PUBLICIDADE

Willian Matos e Catarina Lima

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, afirmou nesta quarta-feira (3) que a vacinação de idosos entre 75 e 79 anos deve ser iniciada na próxima terça-feira (9), ou antes. O secretário se baseia na chegada de 60 mil doses da vacina Coronavac, prevista para este fim de semana.

“Chegando essa vacina neste fim de semana, estamos elaborando este plano para que a gente possa, no mais tardar, terça-feira estar iniciando a vacinação de mais idosos”, declarou Osnei.

Ainda não se sabe se as novas doses chegarão no sábado ou no domingo. O secretário aguarda manifestação do Ministério da Saúde. “A disponibilização das vacinas acontecerá através do Instituto Butantan para o Ministério, para que haja o transporte e a distribuição para o país”, afirmou. O Butantan é parceiro da farmacêutica chinesa Sinovac Biotech e desenvolve a vacina no Brasil.

Osnei também demonstrou otimismo com a Sputnik V. Ontem, a revista científica The Lancet publicou que a vacina russa tem eficácia de 91,6% no geral, sendo de 100% em casos de infecção moderada ou grave. O imunizante será desenvolvido no Brasil pela farmacêutica União Química, e há uma unidade no Polo JK, em Santa Maria-DF. A União Química ainda aguarda aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Grupos vacinados

Caso a vacinação de idosos entre 75 e 79 anos se inicie mesmo na próxima terça (9), será o terceiro grupo vacinado no DF. Na última segunda-feira (1º), teve início a imunização aos idosos com 80 anos ou mais. Antes, trabalhadores de saúde da linha de frente no combate à pandemia, indígenas e idosos em instituições de longa permanência já estavam recebendo a vacina.