Secretário da Educação do DF é exonerado do cargo

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (18) o secretário de Educação do Distrito Federal, João Pedro Ferraz, foi exonerado do cargo, segundo publicação na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

A partir de agora, Carolina Louzada Petrarca assumirá a secretaria. Além da exoneração de João Pedro, também foi confirmada a saída de Valdetário Monteiro da Casa Civil do Distrito Federal, sendo substituído por Gustavo Rocha.

Casa Civil

O secretário-chefe da Casa Civil do Distrito Federal, Valdetário Monteiro, também pediu para deixar o cargo. A solicitação foi feita no fim da noite dessa quarta-feira (17).

No pedido, Valdetário agradece ” a magnífica oportunidade o enorme aprendizado ao longo dos meses”. O secretário era um dos nomes mais próximos do governador Ibaneis Rocha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Certo dos esforços pessoais e coletivos de fazer o melhor pelo Governo do Distrito Federal com o sentimento de dever cumprido, espero deferimento”, concluiu o pedido.