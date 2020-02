Secretario afirma que valores do Bolsa Atleta do DF terá reajustes

PUBLICIDADE 

Nesta quinta-feira (27), o secretário de esportes do Distrito Federal afirmou que uma nova portaria prevê um reajuste no Bolsa Atleta do DF. Os valores que variam entre R$ 183 e R$ 3.315 passam a ficar entre R$ 350 e R$ 6.400.

O anúncio foi feito através das redes sociais do secretário. “Essa é uma mudança que atende a uma pauta antiga dos atletas do Distrito Federal e faz parte da nossa política de fortalecimento do esporte na capital federal”, diz a postagem.

O aumento não contemplará o Bolsa Atleta Paralímpico, que é regido por outra legislação. O secretário, no entanto, garante trabalhar para equiparar os valores.