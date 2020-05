Secretaria vai comprar 2 milhões de máscaras para alunos e professores

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Educação se prepara para receber estudantes e professores na volta às aulas, cuja data ainda não foi definida. A pasta vai comprar 2,1 milhões de máscaras para distribuir aos grupos.

A compra será feita por dispensa de licitação, em caráter emergencial. A dispensa, publicada no DODF desta segunda-feira (11/5), é pelo menor preço. Cada máscara deve custar até R$ 4,95. O investimento total é de R$ 10,4 milhões.

A ideia da Secretaria de Educação é distribuir quatro máscaras para cada estudante, professor e demais profissionais que lidam direto com a escola. A aquisição visa a prevenir a disseminação do novo coronavírus e assegurar a continuidade do funcionamento das unidades escolares no momento em que as aulas forem retomadas.

As máscaras deverão ser laváveis, confeccionadas em tecido de algodão ou algodão e poliéster. Deverão ter três tamanhos: infantil (2 a 6 anos); infanto-juvenil (8 a 14 anos) e adulto. As peças deverão ser embaladas em saco plástico opaco para proteção, contendo na parte externa uma etiqueta adesiva com o número de unidades e o tamanho indicativo.

Além disso, as máscaras precisam cobrir totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços nas laterais. O quantitativo dos itens (quatro para cada pessoa)está estimado de acordo com as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) – como usar a máscara por, no máximo, três horas.

Volta às aulas

O plano de volta às aulas pós Covid-19 foi entregue pela Secretaria de Educação ao governador Ibaneis Rocha, no dia 30 de abril. Caberá a ele a decisão quanto à retomada das aulas. A proposta apresentada leva em conta as recomendações das autoridades de saúde, para evitar riscos a estudantes, professores e demais servidores que atuam nas escolas. A decisão do governo vai considerar, entre outros aspectos, o quadro de evolução da pandemia. O decreto em vigor determina a suspensão das aulas até 31 de maio.

