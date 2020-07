Secretaria seleciona estudo sobre BRT Oeste e Sul

PUBLICIDADE

Mais um importante passo foi dado, nesta semana, no processo para a concessão das obras para concluir a construção, manutenção e gestão dos sistemas de BRT Oeste e Sul, bem como para modernizar e gerir o Terminal Asa Sul (TAS). A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) divulgou, no Diário Oficial (DODF) desta sexta-feira (24), o resultado da seleção do estudo de modelagem técnica, operacional, econômico-financeira e jurídica do empreendimento.

O estudo foi elaborado e apresentado por um grupo empresarial no último dia 4 de maio, dentro do prazo e dos critérios estabelecidos pela Semob. O estudo foi avaliado pela comissão técnica instituída pela Portaria nº 82, de 3 de outubro de 2019. Este colegiado solicitará ajustes e complementações decorrentes das avaliações técnicas e jurídicas efetuadas.

Após tais intervenções complementares, os estudos serão apresentados em audiência pública. Nesta fase, a Semob buscará aprimorar os projetos, levantamentos, investigações e estudos a serem submetidos a processo licitatório.

Agência Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE