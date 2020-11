Secretaria de Tecnologia entrega diplomas do DF Inova Tech

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF (FAP-DF), entregam nesta sexta-feira (27) os diplomas programa DF Inova Tech. As entregas ocorrerão nas unidades do Senai-DF de Gama e Taguatinga.

1.840 alunos se inscreveram no DF Inova Tech em 2020. Destes, 474 já concluíram a formação. O número agrada os organizadores, dada a pandemia da covid-19 e a expectativa de um quantitativo menor por conta do cenário. Todas as aulas do projeto ocorrem nos Senai-DF de Gama, Taguatinga e Sobradinho. A partir de 2021, o Senai Brasília, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), também receberá alunos.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gilvan Maximo, o DF Inova Tech é o maior do Brasil no ramo. “Ele capacita jovens e trabalhadores de todas as idades para o mercado de trabalho”, afirma. O projeto foi iniciado em 2019, e as primeiras turmas lançadas em 2020. A expectativa é de que, em três anos, sejam qualificadas mais de 45 mil profissionais.

Sobre o programa

O DF Inova Tech é um projeto da Secti e da FAP-DF, executado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF). Qualifica profissionais em 46 cursos em áreas como Tecnologia da Informação, Automação Industrial, Telecomunicações, Construção Civil, Metalmecânica e Energia.