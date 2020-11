Saúde vai nomear 187 servidores na próxima semana

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal vai nomear 187 profissionais para a Secretaria de Saúde até a próxima sexta-feira (4/12). De acordo com o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, os novos servidores vão reforçar a assistência à população do DF preenchendo as vacâncias existentes no quadro da pasta.

Serão nomeados 147 médicos de várias especialidades, dez farmacêuticos, quatro fonoaudiólogos, 12 enfermeiros da família, quatro enfermeiros obstetras e dez técnicos de hematologia e hemoterapia.

A Secretaria de Saúde tem utilizado todas as vacâncias publicadas para reforçar a equipe dos servidores, em consonância com as limitações estabelecidas pela Lei 173/20.

O secretário Osnei Okumoto esclarece que, desta forma, “a Secretaria estará sempre acompanhando a necessidade dos nossos servidores e chamando os profissionais aprovados nos nossos concursos vigentes”.

A nomeação prevista para a próxima semana, segundo o secretário, foi um “compromisso firmado com o governador Ibaneis Rocha em nomear profissionais para a Secretaria de Saúde”. Okumoto acrescenta que “essa convocação tem também a participação da Secretaria de Economia”.

A subsecretária de Gestão de Pessoas, Silene Almeida, lembrou que “essas nomeações demonstram que a atual administração tem compromissos com a saúde pública e com os servidores públicos, que estão sempre sendo valorizados”.

Agência Brasília