Saúde-DF recebe doação de 425 litros de álcool gel

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) recebeu uma doação de 425 litros de álcool gel. O insumo foi recebido no último sábado (21), e contabilizado durante a semana.

Foram 85 galões, cada um com cinco litros. Agora, os servidores da pasta irão dividir produto em frascos pequenos para garantir a estabilidade e não contaminação do conteúdo.

O álcool gel será manipulado no laboratório de farmacotécnica do Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Lá, com orientação da farmacêutica responsável, a equipe técnica manipula e envasa o álcool em condições seguras, e depois distribui as unidades fracionadas para toda a rede pública do DF.

“Vamos distribuir esses 900 frascos para as unidades de Atenção Primária porque nesses dias de campanha de vacinação a demanda por álcool gel sobe muito” esclarece a subsecretária de Logística da Secretaria de Saúde, Mariana Rodrigues. “A preocupação da Secretaria de Saúde é se antecipar para que não falte álcool em nenhuma unidade da rede.”

Distribuição

Na segunda-feira (23), a SES recebeu a doação de aproximadamente 900 frascos de 150 ml cada. Com isso, a Farmacotécnica do HRT já começou a fracionar o álcool, que será distribuído nesta terça (25) para as unidades de Atenção Primária.

O restante da doação de álcool gel será para abastecer a Atenção Secundária, como as unidades de terapia intensiva (UTIs), prontos socorros, enfermarias dos hospitais e clínicas. Todos os esforços estão sendo realizados para adquirir os insumos necessários pelos processos de compras emergenciais. Porém, existe um lapso de tempo entre as compras dos frascos vazios ou álcool gel pronto para uso e a entrega dos produtos.

Com informações da Agência Brasília