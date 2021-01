Saúde da mulher: centro especializado realizou 1,2 mil consultas em 2 meses

PUBLICIDADE

O primeiro Centro Especializado em Saúde da Mulher (Cesmu) realizou, nos primeiros meses de funcionamento no Distrito Federal, um total de 1.206 consultas nas especialidades médicas ofertadas. Deste total, 470 foram na especialidade de ginecologia e obstetrícia. A instalação da unidade foi idealizada a partir de discussões e reflexões entre a Secretaria da Mulher e a Secretaria de Saúde.

Os demais atendimentos prestados na unidade foram em acupuntura (199), homeopatia (158) e dermatologia (30). Nas especialidades não médicas, foram 111 consultas em nutrição e 238 consultas em enfermagem. Além dos atendimentos com especialistas, o Cesmu manteve a sala de vacinas funcionando e nesse período foram realizados 46.259 atendimentos de imunização.

“Considerando que as mulheres são a maioria da população do DF e as principais usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS), nos propomos com o Cesmu ampliar, qualificar e humanizar a atenção à saúde da mulher, de forma integral, refletindo o compromisso da SES DF com as ações de saúde da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher”, destacou a Coordenadora de Atenção Secundária e Integração de Serviços da Secretaria de Saúde, Lauanda Amorim.

A coordenadora também destaca que “no Cesmu a mulher é acolhida por uma equipe interdisciplinar, com um olhar para as diferentes necessidades, contudo não deixamos que ela perca o vínculo com a unidade de saúde de referência do seu domicílio”. A unidade especializada em saúde da mulher funciona na antiga policlínica localizada na 514/515 Sul.

As especialidades ofertadas pelo Cesmu são:

Acolhimento da gestante de alto risco referenciada;

Atendimento por equipe multiprofissional com elaboração de Projeto Terapêutico Singular, Plano de Parto (em casos de gestantes);

Acesso aos medicamentos necessários para saúde da mulher;

Encaminhamentos responsáveis;

Acesso a pré-natal de alto risco;

Acompanhamento puerperal especializado;

Ginecologia especializada;

Oncoginecologia;

Mastologia especializada;

Exames diagnósticos de imagem, caso adquira colposcópio e ultrassom;

Práticas integrativas de saúde (especificamente homeopatia e acupuntura);

Atendimento psicológico;

Atendimento aberto às vítimas de violência por assistente social e psicólogo;

Dermatologia especializada;

Endocrinologia especializada;

Nutrição especializada.

A unidade

O Cesmu foi entregue à população pelo governador Ibaneis Rocha, o secretário de Saúde Osnei Okumoto e a secretária da Mulher Erika Filipeli, no dia 26 de outubro de 2020, como parte das ações comemorativas da campanha Outubro Rosa. A unidade compõe a rede Atenção Ambulatorial Especializada. Trata-se de um serviço inovador que oferta atenção integral multiprofissional dentro da linha de cuidado de Saúde da Mulher.

Trabalha no local uma equipe multiprofissional formada pelas especialidades de Ginecologia e Obstetrícia, Enfermagem, Endocrinologia, Dermatologia, Psicologia, Serviço Social, Nutrição, Homeopatia e Acupuntura. Esse corpo clínico labora de forma integrada para ofertar uma atenção de excelência.

As vagas para atendimento no Cesmu são reguladas pelo Complexo Regulador. São atendidas mulheres residentes de todas as regiões administrativas do DF que são encaminhadas pelas unidades básicas de saúde (UBSs).

São acolhidas as com suspeita de câncer ginecológico, que já tenham sido tratadas para outros tipos de neoplasias malignas, bem como mulheres em situação de violência que apresentem comorbidades clínicas como: obesidade, diabetes, lesões cutâneas decorrentes de tratamento de câncer, hiper/hipotireoidismo, dentre outras.

Em tempos de pandemia, todos cuidados para atender as pacientes foram tomados, como a adoção de medidas de higiene, distanciamento e agendamentos espaçados.