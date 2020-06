Saúde altera local do ponto de testagem do Recanto das Emas

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde informa que houve uma alteração no local previsto para o posto de testagem drive-thru no Recanto das Emas. A partir da próxima semana, os testes rápidos serão aplicados no Centro de Convivência do Idoso, na quadra 206, Avenida Recanto das Emas, ao invés da Administração Regional da cidade.

A mudança na programação foi necessária para organizar melhor o fluxo de atendimentos. Os exames feitos por drive-thru são indicados para pessoas com sintomas da doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Semanalmente, a testagem ocorre em dez postos montados em dez regiões administrativas.

Na próxima semana, Recanto das Emas, Candangolândia, Riacho Fundo II e Jardins Mangueiral receberão os postos de testagem. Com a instalação dessas unidades, os drives do Riacho Fundo I, Samambaia, Brazlândia e SIA serão desativados.

Agência Brasília

