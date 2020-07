Sanear/DF: 1,2 mil locais são desinfectados em três meses

PUBLICIDADE

Nos últimos três meses, as equipes do Sanear/DF desinfetaram mais de 1,2 mil locais espalhados por todas as regiões administrativas do Distrito Federal. O objetivo é reduzir a possibilidade de contágio do novo coronavírus.

O programa foi criado há três meses para realizar ações preventivas de desinfecção de áreas públicas ou de grande circulação de pessoas. Ocasionalmente, esses profissionais também reforçam o combate à proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Os grupos do Sanear/DF e de órgãos parceiros atuaram em prédios das administrações regionais, agências do trabalhador, feiras permanentes, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Unidades Básicas de Saúde (UBSs), terminais rodoviários, hospitais e praças públicas. Locais de grande circulação de pessoas e com potencial elevado para a presença do novo coronavírus, como a Rodoviária do Plano Piloto e hospitais como os de Ceilândia e de Samambaia, receberam o programa mais de uma vez.

Segundo Alexandre Reisman, um dos coordenadores do Sanear/DF, o feedback recebido pelas ações realizadas é positivo, revelado pelo elevado número de pedidos que chegam diariamente. E o trabalho não vai parar tão cedo: “Vamos estar nas ruas combatendo e contribuindo com a diminuição da proliferação do novo coronavírus até a vacina estar disponível”, garante.

A proposta inicial do programa era contemplar todas as RAs, seguindo um cronograma pré-estabelecido. No entanto, por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus, os gestores do Sanear/DF também criaram um cronograma emergencial, que visa atender a demandas urgentes que chegam diariamente de gestores públicos distritais. “Agora estamos intercalando as atividades: um dia atendemos a uma região administrativa, no outro sanamos uma demanda emergencial”, explica Reisman.

Na avaliação de Edgar Rodrigues, diretor da Divisão de Vigilância Ambiental, um dos pontos fundamentais do programa é a antecipação a potenciais focos de crise sanitária. “Damos para a população o melhor que um gestor pode fazer: eliminar o vírus que possa estar ali ou evitar que possa aparecer”, explica.

Um dos locais visitados pelo Sanear/DF foi a Administração Regional do Cruzeiro. Depois de um servidor testar positivo para a Covid-19, o prédio passou por uma desinfecção total pela segunda vez. “É de extrema importância a limpeza, pois traz mais segurança para nossos servidores nesse momento. Estamos tomando todos os cuidados necessários, como uso de máscara e álcool em gel e distanciamento social para evitar a disseminação do vírus”, relata o administrador do Cruzeiro, Cláudio Simões.

O Sanear/DF é gerido em parceria pela Secretaria Executiva das Cidades (vinculada à Secretaria de Governo) e pela Diretoria de Vigilância Ambiental (pertencente à estrutura da Secretaria de Saúde), além de contar com o apoio de outros órgãos distritais como as administrações regionais, DF Legal, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) e as secretarias de Transporte e Mobilidade, Segurança Pública, Políticas Públicas, Educação e Comunicação.

Com informações da Agência Brasília