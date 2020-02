Samu voltará a receber repasse de R$ 924 mil do Ministério da Saúde

PUBLICIDADE 

Foi publicado no Diário oficial da união da última quinta-feira (6) uma portaria que restabelece a transferência de recursos do Ministério da Saúde para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com o primeiro repasse duas unidades de suporte avançado (USA) já foram reabilitadas.

Foram reabilitadas as USA do Plano Piloto e de Sobradinho. O montante anual será de R$ 924 mil, que poderão ser investidos em itens como compra de uniforme e equipamentos de salvamento para as ambulâncias, como ventilador, monitor cardíaco, desfibrilador e prancha, para qualquer uma das oito ambulâncias de suporte avançado ou para as 30 de suporte básico.

As reabilitações vieram após a nova gestão voltar a cumprir os pré-requisitos exigidos pelo Ministério da Saúde, ainda no início do ano passado. Isso inclui enviar, mensalmente, a escala e a produtividade de cada ambulância, e visitas de profissionais do órgão federal, para verificar se o que está sendo informado realmente está sendo feito.

Outras duas USA estão em processo de habilitação, sendo elas Taguatinga e de Saúde Mental. “Estamos trabalhando para que até o final deste ano a gente esteja com as oito habilitadas e qualificadas junto ao Ministério da Saúde”, avisa o diretor do Samu, Alexandre Garcia.

Qualificação

Além da habilitação, as ambulâncias do Samu podem ser qualificadas junto ao Ministério da Saúde, o que garante a cada uma delas um repasse de R$ 48 mil mensais além do que já recebem pela habilitação. Para isso, precisam ter médico e enfermeiro qualificados em atendimento de urgência, a ambulância precisa ter seguro e a base onde elas ficam precisa ser identificada corretamente, seguindo as especificações do ministério.

Em dezembro, quatro USA foram qualificadas: Ceilândia, Gama, Neo e Samambaia. O Samu trabalha, agora, para qualificar as duas habilitadas hoje e para habilitar e qualificar as outras duas. Além das unidades de suporte avançado, o Samu conta com 30 de suporte básico, das quais 19 já estão qualificadas.

Doação

Recentemente, o Samu recebeu uma doação do Ministério da Saúde, para incrementar as unidades de suporte avançado. Foram oito ventiladores mecânicos e oito desfibriladores, um par para cada viatura.

Com informações da Agência Brasília