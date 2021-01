Ruas e avenidas de Brazlândia passam por processo de recuperação

PUBLICIDADE

Ruas e avenidas de Brazlândia estão passando por um processo de reforma neste início de 2021. Para isso, a administração da região destinou, desde o dia 4, mais de 2,7 mil toneladas de asfalto na pavimentação. Até o momento, 25 vias já passaram por recuperação. A expectativa é revitalizar vários outros trechos até a metade do mês de fevereiro.

O valor das obras, que foi feita por meio de empresa licitada pela Novacap, é de R$ 1,6 milhão. Os recursos foram obtidos a partir de verba originária de emenda parlamentar do deputado distrital Iolando Almeida. Todos os dias , 15 homens trabalham com máquinas no local.

Nesta quinta-feira (14), as intervenções ocorreram nas quadras 1 e 2 do Setor Sul da cidade. Desde bem cedo, operários estavam arrancando a parte do asfalto deteriorada com a retroescavadeira. O processo seguinte é o de preparação de base para mistura asfáltica e compressão com rolo.

Comunidade aprova

“Está uma beleza que só vendo, ficando tudo muito bom”, elogia o morador Walter Urzedo Vieira, de 71 anos, aposentado. “Aqui estava bem ruim, com o lado onde a água da chuva passava podre, destruído.”

Nas próximas semanas, as obras serão executadas nas quadras 47 e 48 da Vila São José. Executados desde o início da atual gestão, os trabalhos são intensificados após solicitações dos moradores encaminhadas por meio de ouvidoria ou pessoalmente, na administração regional.

Engenheiros já fizeram vistoria em todas as ruas da cidade, num planejamento traçado, dando prioridade de recuperação aos trechos mais afetados. Foi o que ocorreu no Setor Tradicional, localizado próximo ao prédio da administração da cidade, e nas rotas de circulação dos ônibus.

Qualidade de vida

“Nessa época de chuva, aumenta a quantidade de buracos, então é preciso fazer esse trabalho de manutenção para manter a utilidade do asfalto, evitando acidente e transtornos”, explica o engenheiro de obras da Administração Regional de Brazlândia, João Paulo Bonifácio. “Com a execução dessas obras, a comunidade ganhará em qualidade de vida, além de conforto para os moradores e motoristas”, comenta o administrador interino, Marcelo Gonçalves.

Dono de uma venda na Quadra 1, o aposentado Celuniel da Silva, 74 anos, elogia os reparos feitos na rua em que trabalha – mesmo que, temporariamente, isso signifique uma queda na rotina dos seus negócios, já que toda a via está interditada. “Eram reparos que precisavam ser feitos há anos”, comenta. “Vai melhorar, e muito, a circulação das pessoas e dos carros”.

Outro serviço em andamento é a melhoria da iluminação pública, com a troca das lâmpadas comuns pelas de LED, mais eficientes e econômicas. Em breve, esses equipamentos serão instalados na Vila São José, no monumento da Praça da Bíblia e no portal de entrada da cidade, que contará com um Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

Também haverá obras no lago – um dos pontos turísticos locais – e a duplicação do trecho da BR-080 que liga a cidade a Taguatinga, além da construção do Parque Agropecuário de Brazlândia. “É um espaço que vai proporcionar diversos eventos agropecuários, movimentando a economia local”, antevê o administrador interino.

As informações são da Agência Brasília