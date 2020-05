Rotam faz surpresa para jovem aprovado em concurso da Polícia Militar

PUBLICIDADE 

Kelly Marques

A Polícia Militar do Distrito Federal completou nesta quarta-feira (13), 211 anos, e os “rotanzeiros”, como são chamados os policiais que trabalham na unidade operacional Rondas Ostensivas Tática Metropolitanas (ROTAM), promoveram um reencontro entre o soldado Diego Pereira Souza e o jovem estudante Pedro Renan que foi aprovado para o quadro de praças de policiais militares combatentes (QPPMC) da Polícia Militar de Santa Catarina.

De acordo com o jovem, que é apaixonado pela corporação, no dia 10 de abril do ano passado enquanto trabalhava no aeroporto de Brasília, encontrou o policial militar da ROTAM/PMDF. “Quando vi o soldado aproximei e contei que estava estudando, que admirava a instituição e que meu sonho era ser policial militar”.

Ainda, segundo o estudante, o policial abordado, em um gesto nobre, tirou de sua mochila um brevê com o símbolo da ROTAM. Logo entregou em suas mãos e o incentivou a prosseguir com seu sonho. “Não desista! Na minha época também passei por muitas dificuldades para alcançar esse sonho”, disse o policial.

Até alcançar a conquista, Pedro passou por várias aprovações, mas não desistiu. “Hoje, além de vestir a farda e poder servir e proteger à sociedade, a instituição me proporciona estabilidade financeira por ser carreira pública, fazendo o que eu gosto. As palavras ditas pelo soldado Diego me motivaram e fizeram eu acreditar que conseguiria.”

Durante o reencontro, no dia em que a Polícia militar do Distrito Federal completou 211 anos, o jovem agradeceu às palavras ditas pelo soldado Diego naquele dia no aeroporto e, às singelas lembranças recebidas pela equipe da ROTAM/PMDF. O soldado Pedro, aproveitou o momento para convidar o soldado Diego para participar da sua formatura “usarei o brevê que ganhei do senhor”, e para descontrair ressaltou, “trata-se de uma convocação compulsória”, brincou o mais novo policial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o soldado Diego Pereira Souza, “O importante é promover a realização de sonhos com pequenas atitudes que podem mudar vidas. Isso enaltece o nosso dever de policial militar. É gratificante ver uma pessoa alcançar seu sonho por mais simples ou complexos que seja”.