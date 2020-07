Riacho Fundo II: todos os buracos mapeados pela administração são restaurados

PUBLICIDADE

O compromisso de zerar as solicitações de tapa-buraco por meio da Ouvidoria, solicitações da população e vistorias no Riacho Fundo II será concluído até esta sexta-feira (2). Mais de 150 endereços foram mapeados e 40 toneladas de massa asfáltica foram utilizadas nas operações desde o dia 15 de junho. Nesta quarta-feira (1º), os serviços de manutenção ocorrem para bater a meta nas Quadras 4 e 6. As ações melhoram a qualidade de vida dos moradores, além de darem mais fluidez ao trânsito.

De acordo com a Administração Regional do Riacho Fundo II, o serviço executado foi duas vezes superior ao estimado. A Ouvidoria informou que havia 273 pedidos relacionados a tapa-buracos e manutenção de vias públicas até junho.

A administradora Ana Maria da Silva fez visitas pela cidade para compreender melhor as necessidades. Numa delas os moradores da quadra QC 6 Conjuntos 9 e 10, solicitaram a manutenção da via. “Os buracos da rua faziam aniversário. Até sinalizei um deles, mas o sofrimento acabou”, comemorou o aposentado Expedito Ferreira de Lima, 71 anos.

Além das vias, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) sinalizou, entre janeiro e junho, cinco faixas de pedestre e 48 lombadas. E instalou 16 placas verticais. A partir da próxima semana, o Detran realizará mais serviços de sinalização. Ana Maria da Silva reconhece que ainda há trabalhos a serem concluídos.

Metas

A administração regional já foi premiada pelo desempenho da ouvidoria. Cinco servidores são responsáveis pelo mapeamento dos buracos e execução dos serviços. A participação da população é considerada fundamental. “Precisamos que as pessoas registrem as demandas na Ouvidoria do GDF. Para nossa administração não é um problema, temos o percentual de 98% de resolutividade”, declarou a administradora.

Responsabilidade

A diretora de Obras da Administração Regional, Ana Carolina Toledo, explica que a preparação para tapar os buracos é estratégica, porque a massa asfáltica utilizada é quente e depende de alguns fatores para ser manuseada. Quando ela esfria, por exemplo, não pode ser reutilizada. “Não podemos pedir um quantitativo sem antes ter a noção de quantos pontos vamos tapar. Não podemos desperdiçar a massa, ou o dia de trabalho” afirmou.

Serviço:

Para registrar pedidos de tapa-buracos, coleta de entulhos ou outra demanda, o morador pode ir na Administração Regional do Riacho Fundo II, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou ligar para o número 162. Outra opção é acessar o site da Ouvidoria do GDF.

Agência Brasília