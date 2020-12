Resultado definitivo do Chamamento Público de três Centros Olímpicos é divulgado

PUBLICIDADE

O Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publicou nesta quinta-feira (3) a Portaria Nº 189 que traz o resultado definitivo do Edital de Chamamento Público nº 02/2020, que seleciona Organizações da Sociedade Civil (OSC) para executar o projeto pedagógico do desporto educacional, de participação e rendimento nos Centros Olímpicos e Paralímpicos de Planaltina, Santa Maria e Gama, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer.

A convocação da OSC para a entrega dos papéis e verificação da habilitação ocorrerá conforme o item 9 do edital. Assim como as demais etapas do Chamamento Público, os recursos das entidades participantes estão disponíveis no site da Secretaria de Esporte e Lazer.

As informações são da Agência Brasília