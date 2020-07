Regularização: Terracap vai investir R$ 160 milhões em Arniqueira

PUBLICIDADE

Mais de 2700 lotes localizados no Setor Habitacional Arniqueira já estão aptos a serem regularizados e devem começar a ser registrados em cartório a partir de agosto. Para a regularização de duas zonas de urbanização da cidade, a Terracap planeja investir aproximadamente R$ 160 milhões.

Ao total, a região administrativa de Arniqueira foi dividida em 11 áreas de urbanização a serem regularizadas. As primeiras duas, as URBs 001 e 055, já estão prontas para a legalização dos mais de 2700 imóveis que devem ser registrados ainda no início deste segundo semestre.

A URB 001 contempla a área mais próxima a Águas Claras e, parte dela, é considerada “região nobre” em comparado a outros setores de Arniqueira.

Para a regularização dos dois primeiros espaços territoriais, o Jornal de Brasília conseguiu a informação de que a Terracap estuda investir aproximadamente R$ 160 milhões para a regularização das URBs 001 e 005. O valor do investimento foi calculado pelo número de lotes a serem formalizados.

Em um cálculo simples, cada imóvel tem sido contabilizado pela empresa pública no valor estimado de R$ 60 mil. Esta quantia, a ser despendida pela Terracap foi tratada em uma reunião em maio com representantes do órgão e da administração regional de Arniqueira.

Autorização

Lembra a reportagem que, em novembro de 2019, o juiz Carlos Maroja da vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF concedeu uma decisão que permitiu a instalação da infraestrutura básica na cidade de Arniqueira para o fornecimento de água e energia aos moradores. Após a autorização, a CAESB e a CEB fizeram cronogramas de entrega dos serviços na cidade.