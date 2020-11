Regiões do Gama e de Sobradinho ficarão sem energia nesta terça-feira

PUBLICIDADE

A rede elétrica de duas regiões administrativas do Distrito Federal passará por manutenção preventiva, nesta terça-feira (17). Gama e Sobradinho receberão equipes da Companhia Energética de Brasília, a partir das 8h. Com isso, endereços nestas duas localidades ficarão, temporariamente, sem energia.

No Gama, o serviço vai até as 17h, com desligamento programado no Núcleo Rural Ponte Alta, Rancho Comanche e chácaras Soledade e Aline.

Em Sobradinho, a manutenção ocorrerá entre 8h40 e 16h30, na DF- 205, Núcleo Rural Sobradinho II. O desligamento programado de energia será nas fazendas Três Poderes, Sonhem, Limoeiro, Três Irmãos, na Anfera Agropecuária e na Chácara 35.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília