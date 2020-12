Regiões do DF fica sem energia na noite desta sexta (4)

PUBLICIDADE

Um apagão deixou os moradores do Guará I e II, Estrutural e áreas de Vivente Pires e Águas Claras sem energia elétrica por volta das 19h30 desta sexta-feira (4). O blecaute atinge também o Setor Habitacional Lúcio Costa.

De acordo com a CEB, as áreas afetadas foram: Guará I, Guará II, QELC (Lúcio Costa), SQB (Super Quadras Brasília), Joquey Clube, Cidade Estrutural, Núcleo Rural Cana do Reino, Colônias Agrícolas Vicente Pires, Cabeceira do Vale, Águas Claras, 26 de Setembro, Governador, Bernardo Sayão e IAPI.

No local ainda tem trechos com iluminação pública e outros com algumas casas ainda com energia elétrica, mas são poucos. A Estrada Parque Taguatinga-Guará (EPTG) também está às escuras.

O apagão acontece no mesmo dia em que a CEB Distribuição foi privatizada em leilão, além da suspensão da paralisação organizada por servidores da empresa. Os manifestantes foram pressionados pelo cumprimento do acordo coletivo com a empresa, até segunda-feira (7), quando ocorrerá uma nova rodada de negociações na Justiça. A CEB informou que está apurado os motivos do blecaute.