Regiões de Planaltina, Paranoá e do Gama ficarão sem energia nesta quarta-feira

A Companhia Energética de Brasília (CEB) irá fazer, nesta quarta-feira (25), poda de árvores em Planaltina e no Paranoá. Por segurança, o fornecimento de energia será interrompido, temporariamente, a partir das 8h. A suspensão será necessária, também, no Gama, em razão de manutenção preventiva em componentes elétricos.

No Núcleo Rural Forquilha Encravada II, no Paranoá, os serviços serão concluídos até 13h, deixando sem energia as chácaras 9 a 17, 36 e 38. No mesmo horário, as chácaras 1 a 10-A, no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, no Gama, também serão afetadas.

Planaltina

Entre 8h e 16h, o Núcleo Rural Rajadinha, as chácaras 4, 5, 7 a 9, 12 a 15, 16, 18, 19, 22 a 24, 26, 33 a 37, 40 a 42 e 45, além das áreas isoladas 1 e 2, ficarão sem energia. Ainda em Planaltina, as chácaras 1 a 64 do Assentamento Três Conquistas, também terão interrupção do fornecimento.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília