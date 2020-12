Regiões de Gama, Santa Maria e Brazlândia ficarão sem energia nesta segunda (28)

PUBLICIDADE

Alguns setores de Gama, Santa Maria e Brazlândia terão o fornecimento de energia interrompido nesta segunda-feira (28). A Companhia Energética de Brasília (CEB) fará manutenções.

Na Ponte Alta Norte, no Gama, equipes trocarão a rede aérea convencional de alta tensão para uma rede compacta. Por isso, a energia será interrompida entre 8h40 e 16h30 nas chácaras Reino Encantado, Girassóis, São João, São José, Santana, Novo Oriente, Aurora, Morada da Dinda, Olhos D’água e Nossa Senhora Aparecida.

Em Santa Maria, a CEB substituirá alguns postes de alta e baixa tensão. Será preciso desligar a energia na região da fazenda Santa Bárbara, condomínios São Francisco I e II, Chapéu de Pedra e Caesb e Estância Del Rey. O corte também ocorrerá entre 8h40 e 16h30.

Brazlândia também receberá melhorias na rede elétrica, com manutenção corretiva em rede aérea de alta tensão, entre 8h40 e 14h30 desta segunda-feira (28). Ficarão sem energia as chácaras Marisol, Mariana, Santo Antônio, São Vicente, Recanto Alegre, de números 1 a 20, 12-A, 12-B e 151-B, além do Recanto Hadad, todas no Núcleo Rural Capãozinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em caso de dúvida, a CEB disponibiliza para contato o telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.