Região Leste realiza 113 testes rápidos para HIV e outras doenças

PUBLICIDADE

A Secretaria de Saúde está realizando várias ações de prevenção durante a Campanha Dezembro Vermelho. Neste sábado (12), dois pontos de testagem foram montados na Feira Permanente, em São Sebastião, e na comercial da Padaria Pão Dourado, no Jardins Mangueiral. Ao todo, foram realizados 113 testes rápidos. Com cinco casos positivos. A ação foi feita pela equipe da Atenção Primária da Região Leste.

Além da testagem rápida, o evento contou com entrega de preservativos. Quem esteve presente na ação recebeu orientações quanto à prevenção e aos cuidados com as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

A gerente de Áreas Programáticas da Atenção Primária da Região Leste, Verônica Lobo, conta que o evento foi pensando para aproximar à população das ações de prevenção.

“O intuito era realmente sair da unidade num momento em que a gente possa atingir essa população que trabalha de segunda à sexta, e que não procura às vezes a unidade de saúde”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um cidadão que aproveitou para realizar o teste foi seu Francisco das Chagas Silva, de 56 anos. Morador de São Sebastião, ele conta que ouviu o carro de som e correu para o ponto de testagem. “É uma ação maravilhosa de prevenção. O carro de som passa e anuncia. E, através disso a gente vem saber como que está a saúde”, frisa.

Alguns feirantes também aproveitaram a oportunidade para fazer a testagem. Dona Isabel Silva dos Passos, de 53 anos, aprovou a ação de prevenção. “Eu acho muito importante. Então, pra gente é muito interessante trazer mais projetos como esse pra cá”.

Ainda durante a ação, os casos que deram positivo, cinco no total, serão acompanhados como explica a gerente Verônica Lobo. “Vamos mapear. Entrar em contato com as equipes de saúde da família e fazer o encaminhamento desses pacientes para que eles possam ter os exames complementares”, destaca.

As unidades básicas de saúde da Região Leste farão ações de distribuição de preservativos e de testagem rápida aos usuários. Durante a campanha Dezembro Vermelho, algumas unidades disponibilizarão painéis informativos sobre o tema e consultas de rotina para avaliação.