Rede pública começa a ensaiar volta às aulas nesta segunda (22)

A rede pública de ensino do Distrito Federal começa hoje a ensaiar o retorno às aulas de forma remota. As escolas e as unidades parceiras da educação infantil vão dar início à chamada a semana de acolhimento aos estudantes .

Algumas unidades começam a dar aulas nesta segunda (22), mas sem contar presença. Já no próximo dia 29, vai ser “pra valer”, com chamada.

A Secretaria de Educação preparou três plataformas: pela Internet, por meio da plataforma Google Sala de Aula; pela TV, com as teleaulas; ou conteúdos impressos distribuídos pelas escolas. Seja qual for a escolha, os conteúdos das aulas serão ministrados no mesmo ritmo, obedecendo a uma agenda única.

Como explica o coordenador do Escola em Casa DF, David Nogueira, cada unidade escolar terá autonomia para organizar o apoio ao retorno às aulas e definir o dia a dia dos estudantes.

Página vai atualizar estudantes

Nesta segunda-feira (22), a Secretaria também vai lançar a página do Escola em Casa DF, abrigada no site da Casa, para ajudar a esclarecer dúvidas dos estudantes e seus familiares. A página foi feita sobretudo para explicar aos estudantes as opções das aulas mediadas e responder às dúvidas frequentes.

Como o próprio Escola em Casa DF, a página será modificada na medida em que o monitoramento do programa apresentar as principais dúvidas dos estudantes, além de anunciar, quando ocorrerem, novidades como o pacote de dados que tornará gratuito nos acessos ao programa. A expectativa é de que no máximo até 01.07 a contratação do pacote esteja assinada.

