Reconhecimento: médicos do Hospital de Base vencem prêmio nacional

Duas pesquisas desenvolvidas em programas de residência médica do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) faturaram os dois primeiros lugares no Prêmio Jovem Gastro 2020, promovido pela Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG).

A residente de hepatologia Carolina Oliveira apresentou o trabalho vencedor, com o tema Avaliação de pacientes com shunt intrapulmonar sem síndrome hepatopulmonar no ambulatório de hepatologia de um hospital terciário do Distrito Federal.

A pesquisa investigou casos de pacientes com cirrose (doença crônica do fígado) e procurou acompanhar quais deles desenvolveram síndrome hepatopulmonar, uma complicação que pode afetar a qualidade de vida e interferir na lista de transplante, até impossibilitando o procedimento. “Acompanhamos pessoas com alteração no ecocardiograma, mas sem alteração na gasometria arterial, e concluímos que, após um ano, 23% delas desenvolveram a síndrome”, explica Carolina Oliveira.

Segundo a médica residente, ainda há pouca literatura sobre esse tema. “Por isso, é importante essa valorização da nossa produção científica”, avalia. “A pesquisa ajuda a melhorar o atendimento”. Carolina também tem residência em gastroenterologia pelo Hospital de Base e em clínica médica pelo Hospital Regional de Taguatinga. O trabalho sobre shunt teve a participação dos gastroenterologistas Bruno Bandeira e Marcos Carneiro e da cardiologista Sandra Cobra.

Segunda colocação

Em segundo lugar no Prêmio Jovem Gastro 2020, ficou o trabalho apresentado por Anna Paula Mendanha, residente do Programa de Gastroenterologia do Hospital de Base, com o tema Spyglass na resolução de coledocolitíase primária: um relato de caso.

O estudo abordou o tratamento de um cálculo biliar de grandes dimensões com o método terapêutico Spyglass — aparelho introduzido via endoscopia que fragmenta o cálculo em microcálculos. O procedimento facilita a retirada e evita uma cirurgia.

“O Hospital de Base incentiva o estudo e a pesquisa, por ter infraestrutura e profissionais capacitados”, afirma Anna Paula, que também tem residência em clínica médica pelo Hospital Regional do Gama. “Com isso, os pacientes são beneficiados com uma medicina humana e qualificada.”

Anna Paula fez o trabalho em parceria com a colega residente Fernanda Barros Viana, o gastroenterologista e endoscopista Flavio Hayato Ejima e a técnica de enfermagem Lígia Aparecida Machado.

Inovação e pesquisa

A médica Liliana Mendes foi a orientadora dos dois estudos vencedores. “O Hospital de Base é um ambiente rico, com variedade de doenças tratadas”, destaca. “A pesquisa traz inovação tanto para o trabalho dos profissionais de assistência quanto para os pacientes”.

O superintendente do HBDF, Lucas Seixas, comemorou o resultado. “Isso mostra a qualidade do nosso serviço mesmo em um ano de tantas dificuldades por causa da pandemia do coronavírus”, comemora. Liliana reforça, lembrando que participar de eventos como o Prêmio Jovem Gastro “é uma oportunidade de mostrar o serviço de excelência e de trazer mais residentes para os programas do Hospital de Base”.

Agência Brasília