Que bom ter você de volta, Jorge Eduardo!

Cinquenta e nove dias depois de dar entrada no hospital Santa Helena, na Asa Norte, Jorge Eduardo está novamente em casa. Vítima da covid-19, o ex-editor-chefe do Jornal de Brasília chegou à enfermaria especializada para tratamento da doença em 9 de agosto, no Dia dos Pais, passou por sérias complicações pulmonares e ficou mais de 20 dias sedado. Ela agora conclui a recuperação no conforto de casa.

Os sintomas começaram na quinta-feira anterior à data festiva, dois dias depois da confirmação da doença no organismo de Andreia Salles, esposa do jornalista, e de uma das filhas do casal. “Eu não trabalhei na sexta, fiquei mal no sábado, e no domingo fui ao hospital”, relembra Jorge ao JBr.

Em 4 de setembro ele abriu os olhos; dois dias depois, já tinha consciência do que se passava. Foi quando o apoio da família o trouxe de volta à vida. “Eu acordei e vi minha esposa. Disse ‘eu te amo’ e chorei; ela só me deu um beijo e disse ‘que bom ter você de volta’”, emociona-se o jornalista, que acrescenta que a cônjuge “é uma rocha”. Agora, em casa e recuperado, a (nova) vida segue. “Essa doença me ensinou muita humildade, tive de reaprender até a mastigar”, conta. “Agora me resta reaprender tudo e viver essa nova oportunidade que tive”, completa o curado Jorge Eduardo.