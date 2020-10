PSB e deputada vão recorrer da suspensão de cassação de Gomes da CLDF

PUBLICIDADE

Após o ministro Dias Toffoli suspender a cassação do mandato do deputado distrital José Gomes, a deputada distrital Luzia de Paula e o PSB vão recorrer da decisão para garantir o mandato na Câmara Legislativa (CLDF).

A parlamentar ingressou na Casa no lugar de Gomes, cassado após ser acusado de abuso de poder econômico.

O partido de ambos divulgou uma nota assinada por Rodrigo Dias, presidente da legenda no DF. Rodrigo Dias, em que afirma estar surpreso com a determinação do STF.

“O PSB-DF acredita que a decisão liminar será reformada muito em breve, para permitir o afastamento definitivo de José Gomes e a recondução da deputada Luzia de Paula”, diz trecho da nota.