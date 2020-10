Projeto Vem Brincar Comigo faz alegria da criançada

PUBLICIDADE

A solidariedade do brasiliense fez com que o programa Vem Brincar Comigo batesse a meta de arrecadação de brinquedos e livros. Ao todo, 35 mil itens doados pela população começaram a ser distribuídos a crianças em situação de vulnerabilidade nesta segunda-feira (12). O governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha Rocha acompanharam parte das entregas, que fizeram a alegria de pequenos na Estrutural, no Recanto das Emas e na Candangolândia.

A primeira parada foi na casa de Elina Alves Pereira, no Setor Norte da Estrutural. A mulher de 55 anos é mãe de 12, avó de 36, bisavó de cinco e ainda tem dois a caminho. Ela trabalhava como doméstica para sustentar a família, mas hoje está desempregada. “É um dia especial, não um dia qualquer como nos outros anos. Fiquei surpresa, nervosa e emocionada”, disse. Um dos pequenos confessou que mal dormiu de ansiedade. “Quero muito um carrinho!”, gritou Vitor, de seis anos.

As 84 crianças acolhidas pela Creche Alecrim, na mesma cidade, também receberam brinquedos e livros. “Para nós, é uma grande emoção. Estamos muito felizes, foi uma surpresa receber essa doação, especialmente direto das mãos do governador”, afirmou Maria de Jesus Pereira de Sousa, 34 anos, fundadora e coordenadora da entidade que atua há dez anos na região.

Os pontos foram escolhidos pelo administrador regional da cidade, major Gustavo Cunha. “São poucos pais aqui que conseguem dar presentes para os meninos e meninas. Ter a presença do governador na cidade, que precisa de assistência e de ser abraçada pelo Estado, é muito importante”, ressaltou.

De lá, as entregas seguiram para a casa da dona de casa Maria Dulceli, no Recanto das Emas, mãe de dois meninos e uma menina. “Esses brinquedos são uma bênção. Eu não teria condições de comprar nenhum brinquedo para meus filhos e hoje teve essa alegria para as crianças”, disse a mulher de 46 anos.

O dia também foi mais feliz na Vila do Sossego, na Candangolândia. Na área, onde moram pessoas em situação de vulnerabilidade social, brinquedos foram distribuídos para duas famílias. Em um dos lotes, 12 crianças da mesma família pularam de alegria e já correram para estrear os brinquedos. Os gêmeos Caio e Nícolas, de três anos, Clarice, de oito, e Kenedy, de dez, não esconderam a alegria. Educadora social, a mãe, Nayara Gomes, 29 anos, celebrou: “não poderíamos dar a eles”.

De 25 de agosto a 9 de outubro, pontos de arrecadação espalhados pelo DF receberam brinquedos e livros. Houve, ainda, dias especiais com drive-thru de entrega, para evitar aglomerações.

Para a primeira-dama, Mayara Noronha Rocha, a campanha vem para reativar a solidariedade. Teve colaboração dos servidores públicos distritais e do governo Federal, com apoio da primeira-dama Federal, Michelle Bolsonaro, do empresariado e da própria população, em todos os pontos do DF.

“O sorriso dessas crianças em resposta a todos que doaram é um afago à sociedade. Brincadeira é coisa muito séria, estimula o desenvolvimento motor e cognitivo, especialmente na primeira infância. Se esperamos um país próspero, incentivamos a brincadeira das crianças”, definiu Mayara.

A campanha foi coordenada pela Subchefia de Políticas Sociais e Primeira Infância, vinculada à Chefia de Gabinete do Governador. Com 35 mil itens, a iniciativa superou os 30 mil arrecadados em 2019.

