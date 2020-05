Projeto da UnB homenageia ‘guerreiros da saúde’

PUBLICIDADE 

A comunidade acadêmica da Universidade de Brasília (UnB) tem produzido escritos em poemas, citações, recados e fragmentos para os profissionais da Secretaria de Saúde. A ação faz parte o projeto Cartas solidárias.

Os primeiros “guerreiros da saúde” a receberem as cartas foram os profissionais do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), referência no atendimento a pacientes com covid-19. A iniciativa foi lançada na terça-feira (5).

“Atitudes assim mostram que a população entende o risco que corremos, as dificuldades que enfrentamos, tudo que abrimos mão para estar aqui, cuidar do outro e servir. É uma forma de reconhecimento, que até então, não tínhamos”, contou a médica Fernanda Quirino, uma das agraciadas pela homenagem, feita no jardim do hospital.

Assim como a médica, que representou as equipes de saúde, também receberam cartas profissionais da vigilância, serviços gerais, nutrição, vigilância em saúde e comunicação. Cada um foi escolhido para representar as áreas atuantes durante a pandemia e que, dentro das suas especialidades, tem se empenhado para ajudar nesse momento.

As cartas, em sua maioria, têm manifestações de força e empatia para os profissionais. Frases como “o seu trabalho é essencial para as pessoas” e “sua presença e doação são luz e amparo em momentos de dor” marcaram servidores como a gerente de enfermagem do Hran, Cleide Crisóstomo.

Para ela, seu trabalho ser reconhecido pelas pessoas é um incentivo a mais para continuar se dedicando na luta contra o coronavírus. “Fiquei muito feliz e emocionada. É uma atitude linda, com palavras simples e verdadeiras. É muito gratificante receber esse tipo de atenção”, comentou.

Efeitos do isolamento

A responsável pela entrega das cartas foi a professora de Terapia Ocupacional da UnB, Flávia Mazitelli. De acordo com a especialista, o projeto é mais uma das iniciativas da universidade voltada a amenizar os efeitos do isolamento social. O objetivo é reduzir os impactos da medida e prevenir qualquer transtorno entre os profissionais.

“Queremos não só fazer uma manifestação de solidariedade, como também é uma forma da comunidade sentir que está participando desse momento, ainda que de casa. Esperamos ainda que traga um pouco de acalento aos profissionais nesse momento tão difícil”, afirmou a docente.

Assim que recebidas no e-mail da UnB, as cartas são entregues aos trabalhadores que atuam na linha de frente contra o coronavírus. A ideia é que as próximas sejam regularmente atualizadas e afixadas em um mural de fácil acesso aos profissionais do Hran.

Com informações da Agência Brasília

