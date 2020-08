Projeto aprovado pela CCJ elabora política de fomento ao empreendedorismo feminino

PUBLICIDADE

Na tarde desta quinta-feira (8), a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou projeto de lei que institui a Política Distrital de Estímulo ao Empreendedorismo Feminino. O projeto é do deputado Delmasso (Republicanos) e tem como principal objetivo capacitar e formar mulheres para o mercado empreendedor e encorajar o crescimento da parcela feminina o setor.

São previstas parcerias com o setor empresarial e outros segmentos profissionais e sociais em quatro eixos de atuação: educação empreendedora, capacitação técnica, acesso ao crédito e difusão de tecnologia.

De acordo com o projeto a a capacitação técnica seriam realizadas, respectivamente, através do estímulo ao empreendedorismo em escolas e instituições de ensino técnico e superior e por meio de cursos técnicos sobre o tema de diferentes durações e voltados especificamente para a ótica das mulheres.

Já o acesso ao crédito ficaria a cargo do Poder Executivo, que seria responsável por regulamentar e especificar as bases e condições de financiamento, os percentuais arcados pelos beneficiários, seguros, encargos, garantias e prazos em gerais. A difusão de tecnologias, por sua vez, seriam ações como incentivo à criação de polos tecnológicos, a formação de redes de empreendedoras, o estímulo à inclusão digital com capacitação para o uso eficiente de novas tecnologias e à formação continuada e aperfeiçoada dos processos de difusão de tecnologias.

Para justificar a redação da proposição, Delmasso cita estatísticas sobre a atual disparidade salarial entre os gênero. “Segundo dados obtidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), no mercado de trabalho, as mulheres recebem o equivalente a 73,5% dos salários de homens e, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), se não houver investimentos em políticas de redução de desigualdades, serão necessários 87 anos para igualar os salários de homens e mulheres no Brasil. Isso acontece mesmo que elas tenham maior tempo de estudo: 7,8 anos em relação com os 7,4 anos para eles. O empreendedorismo é uma maneira de diminuir a desigualdade e, diante de tantos desafios, empreendedoras merecem uma política de incentivo profissional diante de sua extrema importância para a sociedade”, explicou o parlamentar.