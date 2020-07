Programa DF Livre de Carcaças chega ao Gama

PUBLICIDADE

A Operação DF Livre de Carcaças funcionará no Gama na próxima quarta-feira (8) e vai retirar veículos abandonados das ruas da cidade. O projeto, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF), visa eliminação de focos do mosquito Aedes Aegypti das ruas e, desde janeiro, já retirou mais de 300 veículos abandonados das avenidas.

A partir das 9h30 a equipe se concentra em frente à Administração Regional, localizada no Setor Central do Gama. Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs), população e administrações regionais fazem a identificação do material. Além da retirada das carcaças, também é realizado um trabalho educativo com a população local.

A ação conjunta reúne as secretarias executivas das Cidades e de Políticas Públicas, DF Legal, do Departamento de Trânsito (Detran-DF), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Diretoria de Vigilância Ambiental (Dival), da Secretaria de Saúde (SES), Novacap e Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF).

Com informações da Agência Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE