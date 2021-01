Programa aquece atividade empresarial no Distrito Federal

PUBLICIDADE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), em parceria com o Banco de Brasília (BRB), criou o BRB Mais Capital com o objetivo de gerar emprego e desenvolver economicamente o Distrito Federal. O programa tem disponibilizado linhas de créditos, produtos e serviços com taxas diferenciadas para empresas localizadas nas áreas de desenvolvimento econômico (ADEs) da capital.

A parceria nasceu na inauguração do sistema de drenagem e pavimentação do Setor de Múltiplas Atividades do Gama, popularmente conhecido como AMA do Gama. Com isso, além das obras de infraestrutura é possível facilitar linhas de crédito com juros mais baixos aos empresários da região.

O BRB Mais Capital trabalha com antecipações para sanar despesas emergenciais, linha de crédito parcelada para financiamento de capital de giro e limite de crédito rotativo. Além de linhas de créditos para financiamento de projetos de expansão, aquisição de máquinas e equipamentos de inovação e outros, como o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

“As ADEs são áreas importantes porque levam às regiões administrativas a possibilidade para que empreendedores possam instalar suas plantas empresariais com os cuidados do GDF”, ressalta do secretário de Desenvolvimento Econômico, José Eduardo Pereira Filho, para quem é necessário apoiar o empreendedor para desenvolver o Distrito Federal.

“O BRB, como banco público, atua com o propósito de estimular o desenvolvimento econômico, social e humano do Distrito Federal. A parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico reforça nosso compromisso em estar próximo da população daqui”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Pacote de valor

Entre as condições diferenciadas do programa Mais Capital, destaque para os produtos de crédito: Antecipação de Cartão, com taxas a partir de 1,50% ao mês; Antecipação de Cobrança (taxas a partir de 2% a.m); Progiro e Progiro MPE (taxas a partir de 0,45% + CDI a.m); Antecipação de Contratos (taxas a partir de 1,30% a.m); Progiro 13º (taxas a partir de 0,40% +CDI a.m); e Conta Garantida (taxas a partir de 1,30% a.m).

Também há taxas atrativas para as linhas de desenvolvimento, a exemplo das linhas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do FCO e do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Entre os destaques dos serviços estão a Cobrança BRB, com tarifas a partir de R$ 1,80, e o pagamento de folha, com tarifas a partir de R$ 1.

Condições especiais também para os produtos de seguridade e pagamento: Seguro Empresarial, com assistência 24h; Seguro Residencial, com desconto de 15%, em 10 vezes; Seguro de Vida, com telemedicina; e o Cartão Empresarial, com anuidade a partir de 12vezes de R$ 20.

Todas as informações e condições do BRB Mais Capital estão disponíveis no hotsite do programa.

As informações são da Agência Brasília