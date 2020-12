Primeira-dama fez teste para covid-19 e aguarda resultado

PUBLICIDADE

A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, está com suspeita de covid-19. Mayara foi às redes sociais neste domingo (6) e disse aos seguidores que fez um teste de detecção do vírus.

“Pela voz, vocês já perceberam que eu não estou legal. Já fiz o teste para coronavírus, e agora é aguardar o resultado. E eu acredito que não seja [covid], eu acredito que seja uma virose”, afirmou a primeira-dama, que também é secretária de Desenvolvimento Social do DF.

Mayara explica o porquê de pensar que não se trata de covid-19. A primeira-dama afirmou que o único caso de covid-19 confirmado entre as pessoas que vivem em sua casa foi o do governador Ibaneis Rocha, em setembro deste ano. À época, Mayara foi submetida a um teste, e o resultado deu negativo.

“Eu tenho observado, mesmo, que outras pessoas têm falado sobre esse reaparecimento. É como se as pessoas tivessem voltando a circular, e aí as viroses comuns, as gripes, os resfriados, também começassem a circular junto”, comentou Mayara Rocha.

Dengue

A primeira-dama aproveitou o ensejo para alertar a população para os cuidados que devem ser tomados contra a dengue. “É preciso a gente se atentar ao perigo de dengue. Vamos analisar nosso quintal, o quintal do vizinho, a casa do vizinho, enfim… dengue mata e é tão perigoso quanto — ou mais — que o coronavírus”, alertou.

Por fim, Mayara comentou que estava vivendo em “um ritmo muito acelerado”. “Espero que, no meu caso, seja só uma virose, mesmo, uma gripezinha, e que passe logo para eu voltar a ativa. Entretanto, no meu caso, foi uma forma de me parar. Eu estava vindo em um ritmo muito acelerado, e isso com certeza abaixa nossa imunidade.”