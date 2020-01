Preso matou por R$ 11 mil em dívidas

PUBLICIDADE 

Um homem foi preso no último dia 2 de janeiro por policiais da 8ª Delegacia de Polícia (DP), do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), devido a um homicídio qualificado por “acerto de contas” na Estrutural. Marcos Damião Fernandes de Morais, 41 anos, cometeu o crime no dia 11 de novembro de 2019 porque Marcos Alves dos Santos, 34, não pagou a metade de um terreno na região, restando R$ 11 mil em parcelas.

O crime ocorreu em via pública na quadra 1, conjunto 2, Setor Oeste, da Estrutural, casa da vítima, que foi alvejada por três disparos de uma pistola de calibre 7,65, com numeração de série raspada. “Ele confessou o crime e disse que teria sido motivada pela dívida de um terreno no valor de 22 mil reais. Isso foi se arrastando por todo o ano de 2019, até que o Damião resolveu cometer o crime, o que mostra que ele tinha sede de vingança. Com isso, tudo indica que [o crime] foi armado, porque a vítima tentou fugir rumo ao portão da casa, mas foi alvejado na cabeça e no tórax”, diz o delegado-chefe da 8ª DP, Rodrigo Bonach.

Marcos Damião foi detido pela Polícia Civil do DF (PCDF) enquanto conduzia um Fiat Strada, de placa GYB-3163/DF, na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia). No interior do veículo foi encontrada a arma do crime.

O autor do delito, Marcos Damião, tem pena prevista de 12 a 30 anos de prisão pelo homicídio, e de três a seis anos pela posse da arma de fogo com numeração suprimida. Além disso, ele regrediu o regime de cumprimento da pena por condenação anterior. O criminoso cumpria pena em regime domiciliar até julho de 2014 por homicídios e tentativas de homicídio em 2005